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09:55 06.08.2020

В Хмельницкой и Черниговской областях могут быть определены "красные зоны" по COVID-19 – Милованов

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В Хмельницкой и Черниговской областях могут быть определены "красные зоны" по COVID-19 – Милованов

 В Хмельницкой и Черниговской областях, могут быть определены "красные зоны" по COVID-19 из-за превышения в течение более пяти дней установленных эпидемиологических показателей, считает почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов.

"Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть зелеными. Об этом свидетельствует наш анализ текущей ситуации с распространением COVID-19 в Украине. Речь идет о Ривненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже пять дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Он напомнил, что по решению Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), административно-территориальные единицы (районы) в этих областях могут получить свой уровень эпидемической опасности, в зависимости от их распространения COVID-19 от зеленого (низкий) до красного (высокий).

Милованов уточнил, что по умолчанию, каждый район каждой области имеет зеленый цвет. Определение уровня эпидопасности для конкретного района конкретной области происходит, если область пять дней подряд превышает один из четырех установленных показателей - занятость коек, охват тестированием, коэффициент выявления случаев или показатель динамики роста, каждый район этой области получает свой цвет в зависимости от вклада этого района в превышение соответствующего показателя областью.

Он также сообщил, что, согласно анализу эпидситуации, вклад города Тернополь в превышение Тернопольской областью показателя динамики случаев инфицирования составляет более 50%.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов в среду сообщил, что госкомиссия по ТЭБ и ЧС в пятницу может рассмотреть ужесточение карантинных ограничений в Харьковской и Ривненской областях и смягчить карантин в Тернопольской и Винницкой областях.

Теги: #кшэ #карантин #милованов #коронавирус
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