В Украине очередной антирекорд: 1318 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки

В Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19: за минувшие сутки по состоянию на утро четверга выявлено 1318 инфицрованных, 997 человек выздоровели, 31 ранее заболевший скончался, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 5 августа, был абсолютный антирекорд - 1 271 новых заразившихся за сутки; 4 августа сообщалось о 1 061 новом случае заболевания Covid-19, 3 августа – о 990 инфицированных, 2 августа - о 1 112 новых заболевших; 1 августа было 1 172 новых инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 76 808 человек, выздоровевших – 42 524, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 819 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 32 465 человека, что на 290 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), Киеве (180) Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях.