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07:50 06.08.2020

Политика Китая требует жестких ответов - шеф Пентагона

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Политика Китая требует жестких ответов - шеф Пентагона

Политика Китая носит глобальный агрессивный характер и требует многосторонних усилия для того, чтобы иметь возможность жестко ей противостоять, считает министр обороны США Марк Эспер.

"Конкуренция с Китаем не ограничивается Индотихоокеанским регионом, это глобальная конкуренция, поскольку мы наблюдаем ее во всех частях света. Она многогранна и требует жестких решений. Посмотрите, мы принимаем эти жесткие решения как можно лучше", - сказал Эспер, выступая на форуме по безопасности в Аспене.

Он заявил: "То, что мы видели в последние семь месяцев в рамках COVID-19, то это, если хотите, то, что Китай стал более агрессивным, пытаясь использовать трагедию коронавируса в своих интересах, в пропагандистских целях. Они действительно переиграли многих, и мы видим, что они продолжают демонстрировать мышцы в Южно-Китайском море".

По словам Эспера, Пекин "продолжает выкручивать руки другим", упомянув недавний приграничный конфликт с Индией на линии фактического разграничения.

"Мы видим, что они действуют таким образом, который не соответствует, знаете ли, международным нормам, правилам поведения, если хотите, и многие наши союзники и партнеры реагируют на это таким же образом", - добавил шеф Пентагона.

Тем не менее, отвечая на вопросы, Эспер сказал, что в настоящее время он не рассматривает Китай в качестве неизбежной угрозы, с которой США собираются бороться.

"Но мы должны конкурировать, и мы должны быть гораздо более энергичными во всех областях, если хотите, будь то дипломатическая, информационная, военная, политическая", - подчеркнул министр.

Теги: #сша #противостояние #китай #агрессивность
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