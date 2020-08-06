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07:22 06.08.2020

Российские наемники совершили 1 обстрел позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники совершили 1 обстрел позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники совершили 1 обстрел позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"5 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз нарушили провозглашенный режим прекращения огня. Враждебная провокация из подствольного гранатомета отмечена в районе населенного пункта Шумы. Неприцельно, выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали…Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В штабе ООС отметили, что подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

"С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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