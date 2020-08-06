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06:43 06.08.2020

Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости

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Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости

США-ТРАМП-СОЦСЕТИ-ОБВИНЕНИЕ

 

 

 

Вашингтон. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа после блокировки в Twitter и Facebook размещенного видео заявила, что соцсети предвзято относятся к главе государства.

"Сотрудник Twitter, которая объяснила, почему деятельность нашего аккаунта был приостановлена, также является бывшим пресс-секретарем сенатора Камалы Харрис. Еще один день, еще одно проявление вопиющего предвзятого отношения Кремниевой долины к этому президенту, где правила соблюдаются только в одном направлении", - заявила Кортни Барелла, заместитель пресс-секретаря кампании Трампа The Hill.

"Социальные медиакомпании не являются арбитрами истины. Президент констатировал тот факт, что дети менее восприимчивы к коронавирусу", - добавила она.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт предвыборного штаба Трампа из-за видео, содержащего, по мнению соцсети, недостоверную информацию о новом коронавирусе. Компания заявила, что аккаунт сможет возобновить свою работу, если удалит соответствующий твит.

"Твит является нарушением правил Twitter по дезинформации о COVID-19", - заявила пресс-секретарь Twitter Лиз Келли газете Washington Post.

"Владелец учетной записи будет обязан удалить твит, прежде чем сможет снова размещать информацию", - добавила она.

Тот же самый видеоролик был удален Facebook.

Видео содержит фрагмент интервью Трампа телеканалу Fox News, в котором он заявляет, что дети "почти невосприимчивы к COVID-19".

"Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей невосприимчива к COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации о COVID-19", - цитирует The Hill представителя Facebook Энди Стоун.

Теги: #сша #трамп #обвинение #соцсети
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