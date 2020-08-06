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05:42 06.08.2020

Часть обеспечения ВМСУ получила партию Богдан-6317

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Часть обеспечения ВМСУ получила партию Богдан-6317

 Часть обеспечения ВМС ВС Украины получила из Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, которая дислоцируется в Хмельницкой, партию новых грузовиков Богдан-631 сообщает интернет-издание "Украинский милитарный портал".

"Богдан-6317 представляет собой модификацию МАЗ-6317, собирается на заводе в Черкассах, без использования российских комплектующих. Автомобиль оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом WP10.380E32 компании WeichalPower (устанавливается и на армейские КрАЗы), рабочим объемом 9,726 л и мощностью 380 л.с. и КПП компании FastGear. Грузовик способен развивать скорость до 85 км / ч с грузом в 11 тонн. Автомобиль может перевозить до 50 человек в оборудованном кузове, буксировать транспортные прицепы дорогами всех категорий с твердым и грунтовым покрытием, а также бездорожье. Кабина оборудована спальным местом. На каждую машину предоставляется 10 летняя гарантия от производителя", - говорится в сообщении, на сайте издания  в среду вечером

Как отмечается на сайте издания, на каждую машину предоставляется 10 летняя гарантия от производителя

Теги: #всу #украина #поставки
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