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03:44 06.08.2020

США выясняют причину взрывов в Бейруте, не исключают, что это нападение – Трамп

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США выясняют причину взрывов в Бейруте, не исключают, что это нападение – Трамп

Власти США изучают ситуацию со взрывами в бейрутском порту и пока не знают, что стало их причиной, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Что бы это ни было - это ужасно. Но они (власти Ливана - ИФ) не знают, что произошло. Никто пока не знает", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Мы весьма активно разбираемся с этим", - добавил президент.

При этом Трамп отметил, что, возможно, "кто-то оставил (в районе места взрыва - ИФ) ужасные взрывоопасные устройства, какие-то штуки". Он добавил, что все ещё не исключает, что трагический инцидент в Бейруте - результат чьей-то атаки, а не несчастный случай.

Накануне Трамп заявил, что он не исключает, что серия взрывов в Бейруте - никакой не несчастный случай. Он объяснил, что общался на эту тему с военными США, и те, посмотрев видео взрыва, предположили, что это может быть атакой. При этом следователи в Ливане, как сообщалось, пока склоняются к тому, что причина трагедии - халатность портовых работников.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута.

На данный момент сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

Теги: #сша #взрыв #трамп #ливан
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