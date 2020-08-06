СБУ задержала представителя НВФ из "батальона Восток", участвовавшего в боях за Донецкий аэропорт

Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили представителя незаконных вооруженных формирований из т. н. "батальона Восток", который участвовал в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины

"По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился в ряды так называемого "батальона Восток". На "должности" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песках", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в среду вечером.

Как отметили в СБУ, в 2015 году злоумышленник оставил группировки российских наемников на Донбассе, и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия. Сотрудниками СБУ он был задержан после прибытия в Украину.

"Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в СБУ.