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22:57 05.08.2020

Гриценко заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на будущих президентских и парламентских выборах

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Гриценко заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на будущих президентских и парламентских выборах

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил что не намерен выставлять свою кандидатуру на будущих президентских и парламентских выборах.

"Я скажу откровенно: желания больше идти на выборы у меня нет…Партия "Гражданская позиция" пойдет и на местные, и на парламентские выборы и вероятно на президентские выборы, и я их буду поддерживать, но я лично выдвигать свою кандидатуру планов не имею", - рассказал Гриценко в эфире телеканала "Украина24" в среду вечером.

Гриценко отметил, что данное решение является абсолютно взвешенным.

Теги: #кандидатура #украина #выборы #гриценко
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