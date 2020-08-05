Минфин Беларуси ожидает резкий рост дефицита бюджета до $2,1 млрд в 2020г

Министерство финансов Беларуси увеличило плановый дефицит бюджета до Br2,1 млрд, по итогам 2020 года дефицит может составить Br5 млрд ($2,1 млрд по текущему курсу), сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

"Существенно увеличен плановый дефицит бюджета - более чем в 2 раза, до Br2,1 млрд рублей. При этом по итогам года, с учетом выпадающих доходов, дефицит будет еще больше - до Br5 млрд", - сказал Селиверстов, которого цитирует белорусский портал tut.by.