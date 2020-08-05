Спасатели Хмельницкой области получили 5 спецавтомобилей и 21 квартиру

Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям получило 5 специальных автомобилей и 21 квартиру для сотрудников областного главка, сообщает пресс-служба ГСЧС страны.

"Автомобили оснащены по последнему слову техники и станут для бойцов ГСЧС незаменимыми помощниками в выполнении задач по назначению: при аварийно-спасательных работах, ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, организации связи и оповещения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в обнародованном в среду на странице ГСЧС Украины в соцсети Фейсбук сообщении.

Говоря о полученных квартирах, то в пресс-службе отметили, что "счастливыми обладателями желанного жилья стала 21 семья спасателей, среди которых молодые офицеры, рядовые бойцы ГСЧС, участники АТО и вынужденные переселенцы с Востока страны".