Зеленский уволил Грабовскую с должности замглавы Госуправления делами - указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с должности заместителя руководителя Государственного управления делами Марию Грабовскую.

"Освободить Грабовскую Марию Дмитриевну с должности заместителя руководителя Государственного управления делами согласно с поданным ею заявлением", - говорится в тексте обнародованного на сайте президента указа №309/2020 от 5 августа.

16 января 2020 года Зеленский назначил Марию Грабовскую заместителем руководителя Государственного управления делами. Грабовская была директором "Адвокатского бюро Марии Грабовской".

Она стала победителем конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категории "Б", объявленных в соответствии с распоряжением руководителя Государственного управления делами 6 сентября 2019 года. Конкурс прошел 25 сентября.