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20:12 05.08.2020

Аваков договорился о совместных учениях офицеров НГУ с итальянскими карабинерами

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Аваков договорился о совместных учениях офицеров НГУ с итальянскими карабинерами

Военнослужащие Национальной гвардии Украины продолжат совместные учения с итальянскими карабинерами, сотрудничество будет вестись по языковой подготовке и деятельности горно-штурмовых подразделений, работе кинологов и авиационных подразделений. Такая договорённость была достигнута в ходе встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и командующего карабинерами Итальянской Республики Джованни Нистри.

«Прежде всего я хочу поблагодарить наших итальянских партнёров за постоянное и плодотворное сотрудничество. Многие украинские офицеры-гвардейцы прошли подготовку в итальянских учебных заведениях и передают этот опыт подразделениям НГУ дома. Мы заинтересованы в более углублённом сотрудничестве по подготовке горно-штурмовых подразделений», - цитирует слова Арсена Авакова Департамент коммуникаций МВД Украины.

Министр отметил, что уже в октябре планируется подписание Договора о сотрудничестве с карабинерами в рамках работы Украинской-Итальянской рабочей комиссии.

«Я с радостью приглашаю господина Джованни Нистри в Украину, чтобы на полигоне наши гвардейцы продемонстрировали своё мастерство в вопросах охраны общественного порядка, охраны дипломатических представительств, работы кинологов и специальных подразделений, в частности, авиационных», - добавил Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что Украина заинтересована в обмене опытом участия подразделений Нацгвардии во время проведения общественных мероприятий и участия в мероприятиях в условиях пандемии COVID-19.

Теги: #мвд #аваков
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