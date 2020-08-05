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20:02 05.08.2020

Кабмин по настоянию Зеленского принял решение об устранении несправедливости в выплатах семьям погибших военных и добровольцев в 2014-2015гг - ОПУ

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Кабмин по настоянию Зеленского принял решение об устранении несправедливости в выплатах семьям погибших военных и добровольцев в 2014-2015гг - ОПУ

Кабинет министров Украины по настоянию президента Владимира Зеленского принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсиям членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС на Донбассе.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, он подчеркнул, что пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым, поскольку существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли позже.

"Я был в Луцке последний раз, и, скажу откровенно, было очень неприятно, когда одна мать говорит: "Неужели наши дети, которые погибли, защищая Украину, хуже тех детей, которые погибли сейчас, в 2019-2020 годах? Неужели это справедливо?" Это очень несправедливо. Родители получали разные деньги. Я сказал, что я исправлю этот вопрос, и стал разговаривать с правительством. И я им очень благодарен, что они решили этот вопрос", - отметил Зеленский.

Президент указал, что это решение будет распространяться на 9 тыс. членов семей погибших военнослужащих.

"У нас не бывает худших. Они все герои, они все для нас одинаковы. Мы одинаково ими гордимся и одинаково им все благодарны за то, что они защищали нашу Украину, нашу территориальную целостность и наш суверенитет", - подчеркнул глава государства.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная отметила, что президент поручил правительству оперативно решить вопросы пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в первые годы войны.

"Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие - в 1,5-2 раза ниже, чем нынешние. Поэтому правительство нашло ресурсы и возможности решить этот вопрос и установило адресные доплаты к пенсиям", - отметила она.

Лазебная заверила, что отныне наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7800 грн, если двое нетрудоспособных - 12200 грн, если трое - максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

"Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты - и за август, и за сентябрь", - подытожила она.

Теги: #ато #кабмин #военные #выплаты #добровольцы
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