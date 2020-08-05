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19:57 05.08.2020

Украина и Италия будут взаимодействовать по вопросам ЧС – Аваков

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Украина и Италия будут взаимодействовать по вопросам ЧС – Аваков

Украина и Италия подпишут Меморандум о взаимодействии служб по чрезвычайным ситуациям. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время встречи с руководителем Национального штаба по противодействию COVID-19, главой Госслужбы по вопросам защиты населения Италии Анджелой Боррелли.

«Для подразделений МВД опыт итальянских коллег в мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19, является чрезвычайно важным. Ведь Италия смогла преодолеть пик заболеваемости, несмотря на большое количество инфицированных - более 240 тыс. больных и 300 тыс. умерших - в частности, и силами правоохранителей и волонтёров», - цитирует слова Арсена Авакова Департамент по коммуникациям МВД Украины.

Министр также сообщил, что в Украине ежедневно к борьбе с эпидемией привлекаются 14 тыс. правоохранителей - полицейские, гвардейцы и спасатели.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги итальянского правительства по восстановлению обучения в школах и массовых мероприятий. Отдельно украинская делегация ознакомилась с ситуационными центрами по управлению авиасилами и средствами по тушению пожаров, поиску и спасению, контролю надводной ситуации, управлению кораблями служб по чрезвычайным ситуациям и ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде.

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Интерфакс-Украина
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