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19:55 05.08.2020

Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента - указ

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Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Соответствующий указ глава государства подписал в среду, сообщается на сайте президента.

Татаров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

"В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - сказал он в агентству в среду вечером.

Олег Татаров - выпускник Национального университета внутренних дел, также закончил Национальную академию внутренних дел и Национальный университет им. Т.Шевченко. В 1999-2014 годах служил в органах внутренних дел. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. С 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

Теги: #указ #кадры #олег_татаров #офис_президента #украина
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