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19:08 05.08.2020

"Запорожсталь" оказал финподдержку спортсменам-паралимпийцам "Инваспорта" для оздоровления в Турции

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"Запорожсталь" оказал финподдержку спортсменам-паралимпийцам "Инваспорта" для оздоровления в Турции

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, оказал финансовую помощь Запорожскому региональному центру "Инваспорт" для прохождения оздоровительно-тренировочного курса группы пловцов – воспитанников Центра на базе оздоровительного комплекса в Турции.

Согласно пресс-релизу предприятия в среду, группа пловцов – воспитанников "Инваспорта" в сопровождении квалифицированных тренеров прошла курс тренировок и оздоровительных процедур в преддверии чемпионата Украины по плаванию на открытой воде и в бассейне. Тренировки проходили в 50-метровом олимпийском бассейне и в специально оборудованной зоне для заплывов на открытой воде.

Традиционный спортивно-оздоровительный уикенд в этом году отличался повышенным вниманием к выполнению карантинных норм и противоэпидемиологических мер, предпринятых для обеспечения безопасности юных спортсменов.

При этом напоминается, что "Запорожсталь" с 2015 года оказывает поддержку Запорожскому региональном центру "Инваспорт", где тренируются спортсмены-паралимпийцы, в улучшении материально-технической базы, а также организации тренировочного процесса и оздоровительных заездов. За этот период комбинат оказал поддержку "Инваспорту" в объеме около 1 млн грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей, как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #турция #запорожсталь #финпомощь #паралимпийцы
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