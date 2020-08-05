Париж расследует обстоятельства "неумышленного нанесения травм" французам при взрывах в Бейруте

Прокуратура Парижа объявила о начале своего расследования взрывов в порту Бейрута, в результате которых, по предварительным данным, 21 француз получил ранения, сообщил в среду телеканал BFMTV.

"Расследование поручено главному управлению национальной жандармерии", - цитирует канал коммюнике прокурора Парижа Реми Эйца.

BFMTV уточняет, что расследоваться будет "неумышленное нанесение травм" французским гражданам.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали.

Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров ввести в столице двухнедельное чрезвычайное положение.