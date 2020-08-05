Печерский райсуд Киева своим решением обязал генпрокурора забрать у НАБУ "дело ОАСК", чем вышел за предел своих полномочий

Печерский райсуд Киева 4 августа принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело по подозрению главы и судей Окружного админсуда Киева (ОАСК), а также главы Государственной судебной администрации (ГСА) и передать его другому правоохранительному органу, сообщают в Бюро и заявляют, что прибегая к таким действиям, суд вышел за пределы своих полномочий.

"НАБУ готовит жалобу на следственного судью Печерского райсуда Киева в Высший совет правосудия, а САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ИФ-У) обжалует его решение в ВАКС (Высшем антикоррупционном суде – ИФ-У)", - говорится в сообщении, обнародованном в среду вечером на странице НАБУ в соцсети Фейсбук.

В НАБУ пояснили, почему считают, что приняв такое решение, суд вышел за пределы своих полномочий.

"Во-первых, подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП, определенная за Высшим антикоррупционным судом. УПК Украины (ст. 33-1) четко оговаривает, что судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве в отношении преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, осуществляют судьи ВАКС", - говорится в сообщении.

Во-вторых, добавляют в Бюро, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу. По делу о злоупотреблениях в ОАСК двум лицам сообщено о подозрении по ч.1 и ч.2 ст. 369-2 УК Украины, которые являются подследственными исключительно НАБУ.

"Настораживает тот факт, что Печерский райсуд столицы к подобной практике прибегает не впервые. Его предыдущую незаконную попытку таким образом вмешаться в уголовный процесс по расследованию так называемого дела "ВиЭйБи Банка" подтвердила Апелляционная палата ВАКС, отменив соответствующее постановление следственного судьи упомянутого суда", - говорится в сообщении.

"Совершая такие действия, служители Фемиды фактически становятся на защиту интересов лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. В то же время, эти лица имеют все возможности для доказательства своей невиновности законно. Однако, почему-то избегают такого пути", - добавили в НАБУ.

В Бюро также пояснили, почему нельзя передавать дело по подозрению судей ОАСК в другой орган расследования.

"На так называемых "пленках ОАСК" задокументированы факты, свидетельствующие о существовании связей и разного рода договоренностей между главой ОАСК и другими правоохранительными органами, в частности: - проверка трафика телефона журналистки, которая готовила сюжет о праздновании дня рождения одним из заместителей главы ОАСК; - давление на ВККС путем регистрации уголовных производств и проведения допросов; - обновление или наоборот затягивание рассмотрения дел об увольнении работников правоохранительных органов", - перечислили в НАБУ.