События

19:03 05.08.2020

Печерский райсуд Киева своим решением обязал генпрокурора забрать у НАБУ "дело ОАСК", чем вышел за предел своих полномочий

2 мин читать
Печерский райсуд Киева своим решением обязал генпрокурора забрать у НАБУ "дело ОАСК", чем вышел за предел своих полномочий

Печерский райсуд Киева 4 августа принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело по подозрению главы и судей Окружного админсуда Киева (ОАСК), а также главы Государственной судебной администрации (ГСА) и передать его другому правоохранительному органу, сообщают в Бюро и заявляют, что прибегая к таким действиям, суд вышел за пределы своих полномочий.

"НАБУ готовит жалобу на следственного судью Печерского райсуда Киева в Высший совет правосудия, а САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ИФ-У) обжалует его решение в ВАКС (Высшем антикоррупционном суде – ИФ-У)", - говорится в сообщении, обнародованном в среду вечером на странице НАБУ в соцсети Фейсбук.

В НАБУ пояснили, почему считают, что приняв такое решение, суд вышел за пределы своих полномочий.

"Во-первых, подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП, определенная за Высшим антикоррупционным судом. УПК Украины (ст. 33-1) четко оговаривает, что судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве в отношении преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, осуществляют судьи ВАКС", - говорится в сообщении.

Во-вторых, добавляют в Бюро, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу. По делу о злоупотреблениях в ОАСК двум лицам сообщено о подозрении по ч.1 и ч.2 ст. 369-2 УК Украины, которые являются подследственными исключительно НАБУ.

"Настораживает тот факт, что Печерский райсуд столицы к подобной практике прибегает не впервые. Его предыдущую незаконную попытку таким образом вмешаться в уголовный процесс по расследованию так называемого дела "ВиЭйБи Банка" подтвердила Апелляционная палата ВАКС, отменив соответствующее постановление следственного судьи упомянутого суда", - говорится в сообщении.

"Совершая такие действия, служители Фемиды фактически становятся на защиту интересов лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. В то же время, эти лица имеют все возможности для доказательства своей невиновности законно. Однако, почему-то избегают такого пути", - добавили в НАБУ.

В Бюро также пояснили, почему нельзя передавать дело по подозрению судей ОАСК в другой орган расследования.

"На так называемых "пленках ОАСК" задокументированы факты, свидетельствующие о существовании связей и разного рода договоренностей между главой ОАСК и другими правоохранительными органами, в частности: - проверка трафика телефона журналистки, которая готовила сюжет о праздновании дня рождения одним из заместителей главы ОАСК; - давление на ВККС путем регистрации уголовных производств и проведения допросов; - обновление или наоборот затягивание рассмотрения дел об увольнении работников правоохранительных органов", - перечислили в НАБУ.

Теги: #набу #дело #оаск #печерский_суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 04.08.2020
НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

12:41 04.08.2020
ОАСК решает вопрос об открытии производства по иску о признании некомпетентной НКРЭКУ

ОАСК решает вопрос об открытии производства по иску о признании некомпетентной НКРЭКУ

15:35 31.07.2020
ГБР закрыло "дело о Томосе", но не сказало, кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование" – адвокат Головань

ГБР закрыло "дело о Томосе", но не сказало, кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование" – адвокат Головань

09:36 31.07.2020
Smart Energy считает необоснованными обыски НАБУ в офисах компании в рамках расследования законности выдачи лицензии "Арконе"

Smart Energy считает необоснованными обыски НАБУ в офисах компании в рамках расследования законности выдачи лицензии "Арконе"

03:46 31.07.2020
Smart Energy считает необоснованными обыски НАБУ в офисах компании в рамках расследования законности выдачи лицензии "Арконе"

Smart Energy считает необоснованными обыски НАБУ в офисах компании в рамках расследования законности выдачи лицензии "Арконе"

17:10 30.07.2020
НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

11:37 30.07.2020
НАБУ и САП сообщили о подозрении бенефициару украинской дорожной группы компаний за предоставление взятки экс-главе "Укравтодора"

НАБУ и САП сообщили о подозрении бенефициару украинской дорожной группы компаний за предоставление взятки экс-главе "Укравтодора"

20:29 29.07.2020
НАБУ вызывает на допрос судью Вовка и еще 8 подозреваемых в производстве по судьям ОАСК

НАБУ вызывает на допрос судью Вовка и еще 8 подозреваемых в производстве по судьям ОАСК

05:29 28.07.2020
Прокуратура возбудила дело по факту осквернения неизвестными мемориала погибшим военным ВСУ

Прокуратура возбудила дело по факту осквернения неизвестными мемориала погибшим военным ВСУ

17:57 27.07.2020
У сотрудников Печерского райсуда Киева выявили COVID-19

У сотрудников Печерского райсуда Киева выявили COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС может рассмотреть смягчение карантина в Тернопольской и Винницкой области – Степанов

Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины, в 2 не изменилось

В Украине побит новый рекорд заболеваемости Covid-19: 1 271 инфицированныx за минувшие сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

"Запорожсталь" оказал финподдержку спортсменам-паралимпийцам "Инваспорта" для оздоровления в Турции

Париж расследует обстоятельства "неумышленного нанесения травм" французам при взрывах в Бейруте

На Харьковщине неизвестный, угрожая ножом няне с двухмесячным ребенком, вынес из частного дома крупную сумму денег – полиция

Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки

В Минкультуры Украины осудили направленные на ликвидацию украинской православной общины в аннексированном Крыму действия РФ

В районе ООС на Донбассе зафиксирован 1 обстрел со стороны противника с начала суток

Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

Украинские правоохранители задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних

Минобразования разработало рекомендации к подготовке старта 2020/2021 учебного года

Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу ПЦУ на расторжение с ней договора аренды на собор в центре Симферополя

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА