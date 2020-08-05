На Харьковщине неизвестный, угрожая ножом няне с двухмесячным ребенком, вынес из частного дома крупную сумму денег – полиция

В среду днем неизвестный ограбил дом в пгт.Малая Даниловка Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в полицию около 14:30 среды.

"На момент совершения преступления в доме находилась няня с двухмесячным ребенком... Угрожая ножом, злоумышленник завладел 5 млн грн, $60 тыс. и 35 тыс. евро из сейфа дома и кошельком женщины", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, ни ребенок, ни няня не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Информация о происшествии внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.