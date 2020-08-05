События

18:35 05.08.2020

Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки

1 мин читать
Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом 14 июля закон, который увеличивает размеры стипендий и ежегодную помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, законом "О внесении изменений в статью 8 закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по усилению социальной защиты учащихся, студентов (курсантов) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и некоторых других лиц" № 785-ІХ предусмотрено увеличение размера стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Согласно закону, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения.

Размер социальной стипендии, должностного оклада составляет не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет - 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Теги: #дети #зеленский #стипендии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 05.08.2020
Зеленский и его офис намерены выделить личные средства на сооружение памятника космонавту Каденюку к середине ноября

Зеленский и его офис намерены выделить личные средства на сооружение памятника космонавту Каденюку к середине ноября

14:37 05.08.2020
Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

12:34 05.08.2020
Советник Зеленского считает нецелесообразным отказ от набсоветов в госкомпаниях, предлагает упорядочить ряд вопросов и не сводить все к теме зарплат

Советник Зеленского считает нецелесообразным отказ от набсоветов в госкомпаниях, предлагает упорядочить ряд вопросов и не сводить все к теме зарплат

22:18 04.08.2020
Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте

Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте

15:47 04.08.2020
В Киеве в сентябре запустят "социальное такси" - КГГА

В Киеве в сентябре запустят "социальное такси" - КГГА

15:30 03.08.2020
Главный раввин Украины высоко оценил инициативу Зеленского предоставить государственный статус еврейским религиозным праздникам

Главный раввин Украины высоко оценил инициативу Зеленского предоставить государственный статус еврейским религиозным праздникам

14:41 03.08.2020
Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

14:12 03.08.2020
Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

14:11 03.08.2020
Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

12:29 02.08.2020
Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил ВСУ

Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил ВСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС может рассмотреть смягчение карантина в Тернопольской и Винницкой области – Степанов

Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины, в 2 не изменилось

В Украине побит новый рекорд заболеваемости Covid-19: 1 271 инфицированныx за минувшие сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

"Запорожсталь" оказал финподдержку спортсменам-паралимпийцам "Инваспорта" для оздоровления в Турции

Париж расследует обстоятельства "неумышленного нанесения травм" французам при взрывах в Бейруте

Печерский райсуд Киева своим решением обязал генпрокурора забрать у НАБУ "дело ОАСК", чем вышел за предел своих полномочий

На Харьковщине неизвестный, угрожая ножом няне с двухмесячным ребенком, вынес из частного дома крупную сумму денег – полиция

В Минкультуры Украины осудили направленные на ликвидацию украинской православной общины в аннексированном Крыму действия РФ

В районе ООС на Донбассе зафиксирован 1 обстрел со стороны противника с начала суток

Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

Украинские правоохранители задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних

Минобразования разработало рекомендации к подготовке старта 2020/2021 учебного года

Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу ПЦУ на расторжение с ней договора аренды на собор в центре Симферополя

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА