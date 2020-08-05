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18:35 05.08.2020

В Минкультуры Украины осудили направленные на ликвидацию украинской православной общины в аннексированном Крыму действия РФ

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В Минкультуры Украины осудили направленные на ликвидацию украинской православной общины в аннексированном Крыму действия РФ

Министерство культуры и информационной политики Украины категорически осуждает действия Российской Федерации в аннексированном ею Крыму, направленные на ликвидацию общины Православной церкви Украины на полуострове.

"4 августа 2020 года Верховный суд РФ отказался пересматривать решение оккупационных судов на территории Крыма о выселении общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Такое решение фактически означает полную ликвидацию местной украинской православной общины, что граничит с геноцидом", - говорится в заявлении Минкультуры в среду.

В связи с чем, Министерство культуры совместно с Министерством иностранных дел, представительством президента Украины в Крыму и прокуратурой Крыма будет принимать все возможные меры для защиты украинских граждан на территории оккупированного полуострова.

Отмечается, что помещение, в котором расположен Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги еще 16 мая 2001 года постановлением Верховного совета АР Крым был передан Крымскому епархиальному управлению УПЦ КП в безвозмездное пользование до 2050 года.

В июне 2020 года комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил проект постановления о передаче собора в госсобственность Украины.

Ранее в среду Киевская митрополия Украинской православной церкви (ПЦУ) обратилась к Украинскому государству, международным организациям и демократическим странам с призывом защитить кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, епархию и религиозную общину от уничтожения аннексировавшей Крым России.

В частности, в ПЦУ призывают Украинское государство и международных партнеров постоянно ставить вопрос защиты прав украинской православной общины в аннексированном Крыму во время контактов с Российской Федерацией.

"Мы также поддерживаем внедрение, продление и расширение санкций против Российской Федерации как государства-оккупанта и персонально против соучастников религиозных гонений - чиновников оккупационной администрации, судей, сотрудников полиции, судебных исполнителей и других", - говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ).

Теги: #рф #минкультуры #украина
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