В районе ООС на Донбассе зафиксирован 1 обстрел со стороны противника с начала суток

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала су ток среды, 5 августа, зафиксирован 1 обстрел из подствольного гранатомета со стороны российских наемников, сообщает пресс-центр ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции зафиксирован 1 обстрел со стороны противника. В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил у Шумел … Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.30 среды, обнародованной на странице пресс-ценгтра операции в соцсети Фейсбук.

На остальных участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

"Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", - добавили в пресс-центре.