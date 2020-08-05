События

18:14 05.08.2020

В районе ООС на Донбассе зафиксирован 1 обстрел со стороны противника с начала суток

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В районе ООС на Донбассе зафиксирован 1 обстрел со стороны противника с начала суток

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала су ток среды, 5 августа, зафиксирован 1 обстрел из подствольного гранатомета со стороны российских наемников, сообщает пресс-центр ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции зафиксирован 1 обстрел со стороны противника. В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил у Шумел … Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.30 среды, обнародованной на странице пресс-ценгтра операции в соцсети Фейсбук.

На остальных участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

"Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", - добавили в пресс-центре.

Теги: #оос #ордло
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