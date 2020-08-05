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18:01 05.08.2020

Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

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Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину Узбекистана, который 3 августа угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева.

"Соответствующее решение принято на заседании в среду, 5 августа 2020 года", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщалось, около полудня понедельника, 3 августа, в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева зашел мужчина, который сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

Террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 г.р. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что "…Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался".

Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым. В результате происшествия никто не пострадал.

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что у злоумышленника взрывчатки не оказалось.

В связи с сообщением о подготовке террористического акта прокуратура Киева открыла уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины (Теракт). Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области.

Теги: #банк #прокуратура #суд #террорист
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