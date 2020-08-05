Украинские правоохранители задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних

"Работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины совместно с работниками УБПТЛ ГУНП в Одесской области задержали гражданина Республики Беларусь Затовку Александра Евгеньевича, 1987 года рождения", - сообщает в среду пресс-служба Нацполиции Украины.

Соответствующий запрос на его задержание поступил в адрес Департамента международного полицейского сотрудничества Interpol в Украине.

В частности, говорится в информации, правоохранительные органы Беларуси подозревают задержанного в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.169 (развратные действия) и ч.3 ст. 343-1 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Лицо задержано в соответствии со ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Республику Беларусь для привлечения к уголовной ответственности за совершенные правонарушения", - отметили в Нацполиции.