Несколько украинцев в Бейруте получили незначительные травмы, серьезно пострадавших нет – посол

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ подтвердил информацию, что среди серьезно пострадавших в результате взрывов в Бейруте граждан Украины нет.

"Есть некоторые семьи, у которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы (у граждан Украины – ИФ), но пострадавших серьезных пока нет… Пока речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир. На сегодня серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", - сказал Осташ в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

В то же время он отметил, что посольство пытается разыскать информацию о якобы двух украинских кораблях, находившихся в районе взрывов. Посол сообщил, что пока есть информация, что серьезно пострадал корабль ООН, а в отношении украинских граждан, украинских моряков такой информации нет.

Дипломат также напомнил, что контакты посольства есть на сайте дипломатической миссии. "Все наши телефоны есть на сайте посольства. "Просто введите "Посольство Украины в Ливане" - сразу увидите все телефоны "горячей линии", - сказал Осташ, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, не менее 100 чел. погибли в результате серии взрывов в порту Бейрута во вторник, еще более 4 тыс. чел. пострадали.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2,750 тыс. тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами. Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

Во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что, по предварительной информации среди пострадавших от взрывов в столице Ливана Бейруте украинцев нет. По его словам, Украина готова предоставить Ливану помощь, в том числе направить спасателей.