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15:11 05.08.2020

Оснований говорить о резком росте количества больных COVID-19 в Харьковской области нет - ОГА

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Оснований говорить о резком росте количества больных COVID-19 в Харьковской области нет - ОГА

И.о. директора департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Геннадий Бондарчук считает необоснованными заявления о резком росте в регионе количества больных с коронавирусной инфекцией.

"Какого-либо резкого роста количества больных в Харьковской области к настоящему времени нет... Мы на сегодня констатируем стабильную ситуацию", - сказал Бондарчук журналистам в среду.

Он связывает увеличение ежесуточного количества подтвержденных случаев COVID-19 с ростом числа исследований методами ПЦР и ИФА. "Учитывая увеличение количества исследований, увеличивается количество позитивных результатов теста на COVID-19", - сказал Бондарчук.

По его словам, во вторник в области было проведено 1 тыс. 959 исследований на COVID-19, чуть больше половины из которых - методом ПЦР.

Бондарчук также сообщил, что сейчас рядом с областной инфекционной больницей на территории детской инфекционной больницы подготовлен отдельно стоящий корпус. В нем есть 50 боксированных палат, где могут быть размещены 150 пациентов, в том числе 100 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

Как сообщалось, в последние два дня в Харьковской области ежесуточно подтверждается более 140 случаев COVID-19. До этого максимальное количество случаев подтвержденных за сутки не превышало 90.

В среду на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Харьковская область шесть дней подряд превышает показатели эпидбезопасности. Он также отметил, что из 146 заболевших в области 133 человека - в Харькове.

"Мне кажется, что там достаточно напряженная ситуация, прошу обратить на это внимание, в первую очередь местные власти", - сказал Степанов.

Теги: #коронавирус #харьковская_область
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