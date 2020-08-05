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15:21 05.08.2020

Кличко анонсировал открытие обновленного проспекта Гузара к концу недели

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Кличко анонсировал открытие обновленного проспекта Гузара к концу недели

Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Капитальный ремонт дорожного покрытия на просп. Любомира Гузара в Соломенском районе Киева будет завершен в конце текущей недели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столичные дорожники вышли на финальную стадию капитального ремонта просп. Любомира Гузара. Прошлой ночью там начали "чистовое" асфальтирование. И уже в конце этой недели полностью обновленная дорога на проспекте будет открыта", - написал Кличко в Facebook.

По словам мэра Киева, интенсивность трафика на этой магистрали достаточно высока, поэтому асфальтирование там осуществлять только ночью.

Он отметил, что проспект, как и большинство ремонтируемых сейчас в городе дорог, ремонтируют с использованием высококачественного щебеночно-мастичного асфальтобетона, который выдерживает большие нагрузки и прослужит минимум 10 лет.

"Параллельно на проспекте продолжаются работы по обустройству пешеходных тротуаров и велодорожек. Также установим новое LED-освещение. Хочу отметить, что последний раз эту магистраль ремонтировали 30 лет назад", - рассказал Кличко.

Проспект Гузара является частью бессветофорной магистрали, связывающей центр Киева с жилым массивом Никольская Борщаговка. Проспект состоит из двух трехполосных проезжих частей, между которыми проложена линия скоростного трамвая, капитальный ремонт которой был проведен ранее.

Изначально проспект был частью Борщаговской улицы, затем был выделен в отдельную Новоборщаговскую улицу, с 1967 по 2019 гг. носил имя Космонавта Комарова. Приобрел нынешний вид магистрали в середине 70х годов прошлого века.

Теги: #кличко #соломенский #дорога
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