ЦИК направила Кабмину предложения по организации местных выборов в условиях пандемии Covid-19

Центральная избирательная комиссия направила Кабинету Министров предложения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни Covid-19 во время местных выборов, говорится в сообщении отдела по взаимодействию со СМИ секретариата ЦИК.

"Во время сегодняшнего заседания комиссия одобрила и направила Кабинету министров наработанные рабочей группой предложения. Они включают в себя широкий спектр общих требований по организации противоэпидемических мероприятий при организации и проведения местных выборов. В частности, во время проведения голосования на избирательных участках, в учреждениях здравоохранения, самоизоляции и во время проведения предвыборной агитации", - говорится сообщении Центризбиркома.

Также в числе предложений - перечень противоэпидемических мер, которые должны быть приняты органами исполнительной власти и органами местного самоуправления для обеспечения организации и проведения выборов.

В состав рабочей группы при ЦИК по разработке предложений для Кабмина вошли представители СНБО, Минздрава, Нацслужбы здоровья, МВД, ГПСУ, Министерства развития громад и территорий, народные депутаты и представители международных организаций.