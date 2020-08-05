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14:17 05.08.2020

ЦИК направила Кабмину предложения по организации местных выборов в условиях пандемии Covid-19

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ЦИК направила Кабмину предложения по организации местных выборов в условиях пандемии Covid-19

Центральная избирательная комиссия направила Кабинету Министров предложения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни Covid-19 во время местных выборов, говорится в сообщении отдела по взаимодействию со СМИ секретариата ЦИК.

"Во время сегодняшнего заседания комиссия одобрила и направила Кабинету министров наработанные рабочей группой предложения. Они включают в себя широкий спектр общих требований по организации противоэпидемических мероприятий при организации и проведения местных выборов. В частности, во время проведения голосования на избирательных участках, в учреждениях здравоохранения, самоизоляции и во время проведения предвыборной агитации", - говорится сообщении Центризбиркома.

Также в числе предложений - перечень противоэпидемических мер, которые должны быть приняты органами исполнительной власти и органами местного самоуправления для обеспечения организации и проведения выборов.

В состав рабочей группы при ЦИК по разработке предложений для Кабмина вошли представители СНБО, Минздрава, Нацслужбы здоровья, МВД, ГПСУ, Министерства развития громад и территорий, народные депутаты и представители международных организаций.

Теги: #коронавирус #цик #выборы #кабмин
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