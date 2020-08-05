События

14:24 05.08.2020

Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

1 мин читать
Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение селекторного совещания с мэрами городов на тему ситуации с распространением коронавирусной болезни Covid-19, разъяснения новых правил мер адаптивного карантина, направленных на сдерживание эпидемии коронавируса.

"Прошу организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить и снять все проблемные вопросы", - обратился к министрам премьер.

Он добавил, что главными задачами адаптивного карантина является не допустить распространения эпидемии и позволить нормально работать экономике.

Также Шмыгаль подчеркнул важность коммуницирования с руководителями районов и городов.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #совещание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 05.08.2020
ЦИК направила Кабмину предложения по организации местных выборов в условиях пандемии Covid-19

ЦИК направила Кабмину предложения по организации местных выборов в условиях пандемии Covid-19

13:15 05.08.2020
Власть не готова к проведению выборов в условиях пандемии Covid-19 - председатель КИУ

Власть не готова к проведению выборов в условиях пандемии Covid-19 - председатель КИУ

11:49 05.08.2020
В ВСУ за минувшие сутки 31 новый случай заболевания Covid-19

В ВСУ за минувшие сутки 31 новый случай заболевания Covid-19

10:52 05.08.2020
В Киевской обладминистрации двое сотрудников заболели Covid-19

В Киевской обладминистрации двое сотрудников заболели Covid-19

10:28 05.08.2020
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС может рассмотреть смягчение карантина в Тернопольской и Винницкой области – Степанов

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС может рассмотреть смягчение карантина в Тернопольской и Винницкой области – Степанов

10:23 05.08.2020
В Киеве Covid-19 заболели 8 детей и 6 медиков, 25 человек госпитализированы

В Киеве Covid-19 заболели 8 детей и 6 медиков, 25 человек госпитализированы

09:45 05.08.2020
По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет – Шмыгаль

По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет – Шмыгаль

09:37 05.08.2020
Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины, в 2 не изменилось

Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины, в 2 не изменилось

09:37 05.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,4 млн, число жертв - 700 тыс.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,4 млн, число жертв - 700 тыс.

09:13 05.08.2020
В Украине побит новый рекорд заболеваемости Covid-19: 1 271 инфицированныx за минувшие сутки

В Украине побит новый рекорд заболеваемости Covid-19: 1 271 инфицированныx за минувшие сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС может рассмотреть смягчение карантина в Тернопольской и Винницкой области – Степанов

Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины, в 2 не изменилось

В Украине побит новый рекорд заболеваемости Covid-19: 1 271 инфицированныx за минувшие сутки

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирован один обстрел из подствольного гранатомета

В Минских соглашениях нет обязательного требования вводить положение об "особом статусе" ОРДЛО в Конституцию Украины - Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Взрывчатку возле метро "Лукьяновская" в Киеве не нашли – полиция

Количество киберинцидентов с 29 июля по 4 августа выросло на 42%

Италии передадут информацию еще о 20 наемниках, воюющих на Донбассе

Российские наемники нарушили режим "тишины" под Торецком на Донбассе

"Укравтодор" сообщает о завершении реконструкции и испытания моста через р. Ворскла на дороге Н-12 в Сумской области

Минздрав обратится в МИД для разработки программы привлечения иностранных студентов в украинские медвузы – замминистра Кучер

ЦИК обратилась в полицию из-за значительного количества изменений избирательных адресов в Одесской области

"Укрпошта" запускает передвижные отделения еще в 6 областях

В Украине абитуриенты-льготники могут подтвердить свои специальные права на вступление в любом вузе

Минкультуры предупреждает о попытках мошенничества в Украине с использованием названия ведомства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА