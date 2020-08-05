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13:44 05.08.2020

Взрывчатку возле метро "Лукьяновская" в Киеве не нашли – полиция

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Взрывчатку возле метро "Лукьяновская" в Киеве не нашли – полиция

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов или веществ возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в среду.

"Сегодня утром в полицию Киева поступило сообщение о том, что у мусорной урны возле станции метро "Лукьяновская" лежит подозрительный предмет… При обследовании места происшествия правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

Сообщение зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений о преступлениях управления полиции в метрополитене, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось, станция метро "Лукьяновская" утром была закрыта на вход, возле метро стояло несколько машин полиции и пожарная машина. В КП "Киевпастранс" сообщили, что возле станции метро найден подозрительный предмет, на место вызвали правоохранителей.

Теги: #киев #метро #полиция #минирование
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