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13:29 05.08.2020

Российские наемники нарушили режим "тишины" под Торецком на Донбассе

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Российские наемники нарушили режим "тишины" под Торецком на Донбассе

Российские наемники один раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток в среду по состоянию на полдень, сообщает Министерство обороны Украины.

"Вооруженные формирования РФ один раз прибегли к огневой провокации, осуществив два выстрела из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы (пос.Шумы Торецкого горсовета Донецкой области – ИФ). Огонь наши воины не открывали Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Теги: #рф #оос #минобороны #украина #ордло
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