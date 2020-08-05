"Укравтодор" сообщает о завершении реконструкции и испытания моста через р. Ворскла на дороге Н-12 в Сумской области

Специалисты завершили реконструкцию и испытание выносливости мостового перехода через р. Ворскла на дороге Н-12 Сумы – Полтава в Сумской области, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook в среду.

"Мост соединяет Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области, является одним из объектов, которые действительно "сшивают страну". Реконструкция мостового перехода была начата в 2017 году - за два года профинансирована на 30%. За каденцию Владимира Зеленского финансирования работ составило 70%, что позволило завершить работы в полном объеме в 2020 году", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Агентство отмечает, что мост был построен в 1962 году, ранее ремонтировался только в рамках эксплуатационного содержания. До реконструкции мостовое полотно было полностью неработоспособным.

По данным "Укравтодора", в 2020 году в Сумской области планируется отремонтировать 187,6 км дорог. Ключевым объектом в регионе является дорога Н-07, которая соединяет Сумы с Киевом (в 2020 году планируется отремонтировать 75 км дороги).