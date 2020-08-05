В Киевской обладминистрации двое сотрудников заболели Covid-19

Киевский областной лабораторный центр подтвердил наличие коронавируса у двоих заместителей председателя Киевской областной государственной администрации, сообщается на странице обладминистрации в Facebook.

Как отмечается в сообщении, был оперативно выявлен круг контактных лиц и вечером во вторник им были сделаны ПЦР-тесты. "Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили", - говорится в сообщении.

На данный момент заболевшие чиновники находятся под наблюдением врачей на самоизоляции.

"Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем. Желаю всем здоровья и еще раз прошу соблюдать правила карантина", - заверил глава обладминистрации Василий Володин.