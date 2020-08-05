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10:30 05.08.2020

"Укрпошта" запускает передвижные отделения еще в 6 областях

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"Укрпошта" запускает передвижные отделения еще в 6 областях

 АО "Укрпошта" запускает 500 передвижных отделений еще в шести областях помимо Черниговской, где они уже функционируют с 2019 года.

Как сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский во время презентации новых автомобилей Fiat Doblo Maxi в среду, в частности, программа запускается также в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и на Закарпатье.

"Таких машин планируется 2 тыс. единиц. Это продолжение стратегии более комфортных услуг для людей в пределах Украины. Такие автомобили будут ехать в каждый населенный пункт, на отдаленные хутора, села, где живет менее сотни людей. И чем больше населенный пункт, тем чаще такие автомобили будут приезжать, если там нет отделения", - прокомментировал запуск программы премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, премьер отметил, что дооборудование авто проходит в Украине на базе одного из Черкасских предприятий, что также увеличит рабочие места.

"Общая стоимость инвестиций в мобильные отделения - более 1 млрд грн. Более того, мы получили предложения от Европейского банка реконструкции и развития. Надеюсь, что уже осенью подпишем соответствующие соглашения, чтобы они также привлекались к финансированию наших сельских отделений, чтобы за этот и следующий год мы могли покрыть всю Украину", - добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, каждое мобильное отделение будет сопровождаться тремя сотрудниками - почтальоном, водителем и начальником персонала отделения.

Кроме того, министр добавил, что в планах также увеличить зарплату сотрудникам "Укрпошты" до 70%.

Как сообщалось, "Укрпошта" подписала договор с "Укрлада" и банком "ПУМБ" на покупку 500 новых авто на условиях финансового лизинга для передвижных отделений в апреле 2020 года. 

По словам гендиректора компании Игоря Смелянского, тендер провели на почти EUR8,5 млн. Условия финлизинга от банка "ПУМБ" - на три года под 6% годовых в евро.

Теги: #укрпошта
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