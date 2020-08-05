События

10:23 05.08.2020

В Киеве Covid-19 заболели 8 детей и 6 медиков, 25 человек госпитализированы

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В Киеве Covid-19 заболели 8 детей и 6 медиков, 25 человек госпитализированы

Восемь из 150 жителей Киева, у которых за прошедшие сутки была обнаружена коронавирусная болезнь Covid-19, являются несовершеннолетними, а шесть – медицинскими работниками, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Среди заболевших: 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет. И 5 девочек от 5 до 17 лет. 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет. И трое мальчиков от 4 до 15 лет. Заболели в том числе и 6 медиков", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе (29), в Дарницком (27) и в Соломенском районе (23) Киева.

В больницы столицы Украины госпитализировали 25 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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