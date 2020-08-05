Минкультуры предупреждает о попытках мошенничества в Украине с использованием названия ведомства

Министерство культуры и информационной политики Украины предупреждает о попытках мошенничества с использованием названия ведомства, в частности, в ходе проведения публичных закупок.

"В последнее время в Министерство культуры и информационной политики Украины поступают сообщения о попытках мошенников влиять на проведение учреждениями сферы культуры публичных закупок. Лицо, идентифицированное как Трофименко Дмитрий Леонидович, называясь "уполномоченным от МКИП", пытается психологически давить на заказчиков торгов, чтобы склонить их к признанию победителем продвигаемой им компании-участника", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минкультуры подчеркивают, что указанное лицо не имеет в министерству никакого отношения.

"Министерство культуры и информационной политики считает недопустимым использование названия центрального органа исполнительной власти любыми лицами для удовлетворения собственных интересов. Такие действия могут квалифицироваться как мошенничество и умышленное дискредитация органа государственной власти", - подчеркивают в ведомстве.