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09:45 05.08.2020

По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет – Шмыгаль

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По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по предварительной информации среди пострадавших от взрывов в столице Ливана Бейруте украинцев нет.

"Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинском нет. Внимательно следим за ситуацией", - написал Шмыгаль в микроблоге Twitter.

В свою очередь, в эфире телеканала "Украина 24" начальник отдела менеджмента кризисной ситуации департамента консульской службы Министерства иностранных дел Максим Коваленко заявил, что пока ведомство не располагает информацией сколько вообще украинцев пребывает в Бейруте.

Как сообщалось со ссылкой на ливанский Красный Крест, не менее 100 человек погибли в результате серии взрывов в Бейруте, еще более 4 тыс. человек пострадали.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

Теги: #шмыгаль #взрыв #ливан
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