Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,4 млн, число жертв - 700 тыс.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире, по состоянию на 08:00 среды по киевскому времени, достигло 18 млн 480 тыс. человек, увеличившись за сутки на 197 тыс. 792, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на 08:00 вторника, суточный показатель составлял 262 тыс. 736 заболевших.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире превысило 700 тыс. и составило 700 тыс. 647, рост - 7 тыс. 968 против 4 тыс. 310 по состоянию на утро вторника.

Ранее о том, что число скончавшихся от коронавируса превысило 700 тыс. человек сообщил портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям.

Более 1,5 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 среды по киевскому времени суммарно выявлено 4 млн 770 тыс. 273 заболевших (рост за сутки на 56 тыс. 733), скончался 156 тыс. 801 (рост на 1 тыс. 399), излечились более 1,5 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 801 тыс. 921 (рост на 51 тыс. 603), умерли 95 тыс. 819 (рост на 1 тыс. 154), вылечены почти 2,1 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки, по данным Минздрава страны, число заразившихся выросло на 52 тыс. 509, достигнув 1 млн 908 тыс. 254, число летальных исходов за сутки увеличилось на 857 случаев до 39 тыс. 975, выздоровели более 1,28 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 48 тыс. 869 человек, суточный прирост составил 857, заразились почти 450 тыс.

По информации Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 90,4. В США на 1 млн населения скончались 484 человек, Бразилии - 452, Индии - 29, Мексике - 379.