В Киеве закрыта на вход станция метро "Лукьяновска", "Киевпастранс сообщил об обнаружении подозрительного предмета возле входа

В Киеве закрыта на вход станция метро "Лукьяновская", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" очевидцы.

Возле метро находится несколько машин полиции и пожарная машина.

В пресс-службе Киевского метрополитена агентству "Интерфакс-Украина" сказали, что пока не располагают такой информацией.

По информации КП "Киевпастранс", возле станции метро "Лукьяновская" найден подозрительный предмет. "Задерживается движение троллейбусов №28 на ст м "Лукьяновская" (вход со стороны ул Ильенко ) из-за нахождения подозрительного предмета возле входа. На место вызвали полицию Киева и МВД", - сообщает "Киевпастранс" в телеграм-канале.