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09:13 05.08.2020

В Украине побит новый рекорд заболеваемости Covid-19: 1 271 инфицированныx за минувшие сутки

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В Украине побит новый рекорд заболеваемости Covid-19: 1 271 инфицированныx за минувшие сутки

1 тыс 271 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 выявлен в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро среды, 5 августа, 914 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 24 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 4 августа, сообщалось о 1 тыс 61 новом случае заболевания Covid-19, 3 августа – о 990 инфицированных, 2 августа - о 1 тыс 112 новых заболевших; 1 августа было 1 тыс 172 новых инфицированных. Прежде абсолютный антирекорд - 1 тыс 198 новых заразившихся за сутки – был установлен 30 июля.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 75 490 человек, выздоровевших – 41 527, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 788 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 32 175 человек, что на 333 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (146), Ивано-Франковской (127) и Львовской (156) областях, а также в Киеве (150). Больше всего выздоровело во Львовской (123) и Ровенской (144) областях.

Теги: #коронавирус #украина
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