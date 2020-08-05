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08:22 05.08.2020

Общественное объявляет онлайн-нацотбор на Детское Евровидение-2020, введены новые правила

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Общественное объявляет онлайн-нацотбор на Детское Евровидение-2020, введены новые правила

Со среды, 5 августа, начинается прием заявок на участие в национальном отборе на Детское Евровидение-2020, который пройдет онлайн по изменным правилам, сообщило UA: Общественное вещание.

"В среду, 5 августа, Общественный вещатель начнет прием заявок на участие в национальном отборе на Детское Евровидение-2020. В этом году дети могут принять участие как с собственной песней, так и с кавером песни. Прием заявок продлится до 25 августа", – говорится в сообщении на сайте Общественного вещания.

В информации отмечается, что впервые Общественное расширяет возможности и меняет условия отбора, чтобы талантливые дети попали на международный конкурс, даже если не имеют своей песни.

"Отбор представителя Украины на Детский песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет онлайн, и все желающие смогут проголосовать за своего фаворита", – сказано в сообщении.

На первом этапе участники должны заполнить и подать заявку на сайте нацотбора junior.eurovision.ua. В течение суток видео участника опубликуют на сайте с хэштегом #uajesc2020, если заявка будет соответствовать требованиям Положения.

До 25 августа участники отбора смогут собирать лайки под своими видео с песнями.

Далее отбор будет происходить еще в 4 этапа:

II этап - 26-27 августа - определят шортлист, в который попадут одиннадцать лучших участников: восемь с авторской песней, двое - с каверами, а также участник, видео которого наберет наибольшее количество лайков;

III этап - с 28 августа по 4 сентября будут объявлены имена одиннадцати участников, подписанные договоры. Также будет записана песня, которую предоставит Общественное для исполнителей каверов, и по желанию ее смогут записать исполнители собственных песен;

IV этап - с 5 по 7 сентября пройдет голосование, в ходе которого жюри и пользователи соцсетей определять победителя среди одиннадцати участников;

V этап - до 12 сентября будет объявлено имя победителя национального отбора на Детское Евровидение-2020.

В сообщении также отмечено, что в 2020 году Общественный вещатель присоединится к Детскому песенному конкурсу "Евровидение-2020", который состоится 29 ноября в Варшаве (Польша).

Теги: #отбор #детское_евровидение
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