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07:19 05.08.2020

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирован один обстрел из подствольного гранатомета

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За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирован один обстрел из подствольного гранатомета

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационные одиночные выстрела в сторону украинских позиций. В частности ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. Позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших военных одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского", – говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в среду.

В пресс-центре подчеркнули, что украинские военнослужащие на действия противника огонь не открывали. "Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", – добавили в штабе.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумел. Однако огонь украинские защитники не открывали", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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