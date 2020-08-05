На Харьковщине разоблачен сбыт незаконно изготовленных сигарет, изъято около 50 тысяч пачек

В Изюме Харьковской области в рамках уголовного производства по факту незаконного хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленных табачных изделий (ч.1 ст.204 УК Украины) были проведены обыски, в результате которых изъято около 50 тыс. пачек контрафактных сигарет.

"В ходе обысков, проведенных 4 августа в торговых павильонах и складах, расположенных в Изюме, изъято около 50 тысяч пачек сигарет, в том числе изготовленных на оккупированной территории ("ДНР"), а также сигареты россыпью, табак, устройства для изготовления поштучно сигарет в домашних условиях, табак для кальянов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Изъятая продукция направлена на экспертизу. Следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к незаконному производству и продаже сигарет.

Досудебное расследование осуществляет следственное управление ГФС Харьковской области, оперативное сопровождение - оперативное управление ГФС в Харьковской области.

Процессуальное руководство - облпрокуратура.