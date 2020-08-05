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05:16 05.08.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч

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Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч

Более 700 тыс. человек в мире скончались от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний, сообщил портал Worldometer в ночь на среду.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, с начала пандемии коронавируса его жертвами стали 704 тыс. 231 человек, инфицированы 18 млн 697 тыс. 882, излечились почти 12 млн.

В Соединенных Штатах, как информирует Worldometer, число летальных исходов достигло 160 тыс. 290 при 4,9 млн заразившихся, в Бразилии умерли более 96 тыс. инфицировано 2,8 млн, в Индии скончались 39,8 тыс., зафиксировано 1,9 млн случаев заражения.

Теги: #рост #коронавирус #жертвы #мир
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