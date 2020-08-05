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04:44 05.08.2020

Полицейскому на Черкащине сообщено о подозрении в незаконном задержании и фальсификации обвинения по "Делу Майдана"

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Полицейскому на Черкащине сообщено о подозрении в незаконном задержании и фальсификации обвинения по "Делу Майдана"

4 июля 2020 следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, сообщили о подозрении следователю СО Смоленского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области, сообщили в пресс-службе Бюро.

Как сообщает сайт ГБР, по данным следствия, 24 января 2014 правоохранитель, при отсутствии каких-либо доказательств, сообщил о подозрении по ч.1 ст.294 и ч.2 ст.341 УК Украины заведомо невиновному лицу по делу "Черкасского евромайдана", которое не совершало никаких правонарушений и было задержано не на месте их совершения, а рядом с ними.

В дальнейшем, следователь по согласованию с прокурором обратился к следственному судье с ходатайством о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении потерпевшего, которое было удовлетворено.

Таким образом, полицейский подозревается по ч.3 ст.371 (заведомо незаконном задержании, приводе, домашнем аресте или содержании под стражей, повлекшее тяжкие последствия" по ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также совместном с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) УК Украины.

Теги: #гбр #правоохранительные_органы #черкасская
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