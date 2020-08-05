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01:35 05.08.2020

В Харькове задержан военнослужащий, торговавший оружием и боеприпасами

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В Харькове задержан военнослужащий, торговавший оружием и боеприпасами

Харьковские правоохранители во вторник, 4 августа, задержали военнослужащего, подозреваемого в торговле оружием и боеприпасами.

"В ходе следственно-оперативных действий правоохранители установили, что 35-летний военнослужащий организовал схему незаконного сбыта боеприпасов и огнестрельного оружия... Во время проведения обыска по месту жительства было обнаружено и изъято 4 электродетонатора, 2 корпуса ручных гранат РГД-5, взрыватели к ручным гранатам типа УЗРГМ, ружье и патроны калибра 5,45 мм", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины было начато в июне этого года.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факт продажи боеприпасов.

Досудебное расследование проводится отделом специальной полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил, совместно с оперативными сотрудниками УСБУ в области.

Теги: #военнослужащий #торговля #оружие #харьков
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