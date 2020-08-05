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00:19 05.08.2020

Письмо Козака похоже на попытку уменьшить роль Нормандского формата, а без него потеряют смысл Минские соглашения - Кравчук

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Письмо Козака похоже на попытку уменьшить роль Нормандского формата, а без него потеряют смысл Минские соглашения - Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, в котором он подверг сомнению целесообразность коммуникации советников лидеров стран Нормандской четверки, выглядит как попытка уменьшить значение Нормандского формата, но без него теряют смысл Минские соглашения.

"Когда я прочитал письмо господина Козака, которое он прислал советникам глав государств Германии, Франции и Украины, то я ощутил там какие-то осложнения ситуации. Ну по крайней мере, он точно предлагает вывести из Нормандского формата одно из звеньев - советников глав государств. Он (Козак - ИФ) говорит, что не хочет принимать участие в этом "цирке" или "комедии", приблизительно так он сказал. Я ощутил, что речь идет о том, чтобы как-то уменьшить вес Нормандского формата", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

По мнению Кравчука, если роль Нормандского формата будет уменьшена, то Минские договоренности теряют смысл.

"Потому что Минские договоренности действуют не сами по себе. Минская Трехсторонняя группа создана для того, чтобы анализировать, выполнять, имплементировать в жизнь договоренности, которые достигаются там, на высоком уровне", - указал он.

Теги: #нормандский_формат #россия #украина
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