События

22:26 04.08.2020

Около 30 человек погибли, более 2,5 тыс. пострадали в результате взрывов в Бейруте

1 мин читать
Около 30 человек погибли, более 2,5 тыс. пострадали в результате взрывов в Бейруте

Более 25 человек погибли в результате мощных взрывов, прогремевших во вторник близ порта в Бейруте, сообщил глава минздрава Ливана Хасан Хамад.

По словам Хамада, еще свыше 2,5 тыс. пострадали.

Министр не исключил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Ливанский Красный Крест также предупредил, что ожидается рост числа погибших и пострадавших.

Ранее во вторник сообщалось, что в портовой зоне Бейрута произошла серия взрывов, один из которых был особенно сильным. Ущерб нанесен многим городским кварталам.

На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.

Местные СМИ сообщают о переполненности больниц города из-за большого количества пострадавших. Некоторые не могут получить медицинскую помощь, поскольку оказались заблокированы в собственных домах и квартирах.

Как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники, под грудой обломков находятся машины с телами погибших. Местные СМИ опубликовали изображения и видеоматериалы, на которых запечатлены тела людей под развалинами.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

Теги: #бейрут #жертвы #ливан #взрывы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:18 04.08.2020
Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте

Зеленский шокирован новостями о взрывах в Бейруте

22:06 04.08.2020
Среди сотрудников посольства Украины в Ливане нет пострадавших в результате взрыва

Среди сотрудников посольства Украины в Ливане нет пострадавших в результате взрыва

21:30 04.08.2020
Ливанская армия берет под контроль районы Бейрута, пострадавшие от взрывов

Ливанская армия берет под контроль районы Бейрута, пострадавшие от взрывов

20:38 04.08.2020
Около 10 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута

Около 10 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута

20:29 04.08.2020
Жители Кипра ощутили взрывы в Бейруте

Жители Кипра ощутили взрывы в Бейруте

20:09 04.08.2020
Пострадавших от взрывов в Бейруте может быть несколько сотен – СМИ

Пострадавших от взрывов в Бейруте может быть несколько сотен – СМИ

19:06 04.08.2020
В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

22:25 03.08.2020
Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП под Киевом

Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП под Киевом

12:35 03.08.2020
В Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще один - в больнице

В Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще один - в больнице

20:19 31.07.2020
В Португалии высокоскоростной поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

В Португалии высокоскоростной поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Среди сотрудников посольства Украины в Ливане нет пострадавших в результате взрыва

Пострадавших от взрывов в Бейруте может быть несколько сотен – СМИ

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

Две провокации с использованием подствольных гранатометов зафиксированы с начала суток на Донбассе – Минобороны

Ситуация с финансированием ВАКС в период эпидемии коронавируса сложная, но базовые потребности суда обеспечены – Танасевич

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минских соглашениях нет обязательного требования вводить положение об "особом статусе" ОРДЛО в Конституцию Украины - Кравчук

Минздрав Израиля против паломничества хасидов в Умань в этом году - СМИ

Офис генпрокурора: за 7 месяцев 89 украинским правоохранителям выдвинуто подозрение в насилии, 13 - в пытках

ФБР обыскало офис риэлторской компании Optima Коломойского в США

Аваков и Чечеткин обсудили в Италии возможность приобретения кораблей для спасательных операций и гуманитарного разминирования

В посольстве Турции сообщили о закрытии заведения, где охрана избила туристок из Украины

МАУ пересматривает программу полетов до конца августа

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск

Парижские власти хотят обязать носить маски в местах скопления людей – СМИ

С начала суток на Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны российских наемников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА