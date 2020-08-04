Среди сотрудников посольства Украины в Ливане нет пострадавших в результате взрыва

Среди сотрудников посольства Украины в Ливане и членов их семей нет пострадавших в результате взрыва, сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, добавив, что посольство выясняет возможное наличие украинцев среди пострадавших в результате взрыва в Ливане.

"Среди сотрудников Посольства и членов их семей пострадавших нет. Работают "горячие линии" в Посольстве и МИД. Наше дипломатическое учреждение сейчас выясняет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как сообщалось, три мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.

По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.